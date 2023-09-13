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19:37, 13 сентября 2023Силовые структуры

В Москве рабочий напал на коллегу с блином от штанги и попал на видео

В Москве полиция задержала ударившего коллегу блином от штанги рабочего

В московском Олимпийском комплексе «Лужники» во время демонтажа шатров после проведения одного из мероприятий начался конфликт между двумя рабочими, в ходе которого один из них поднял с земли спортивный диск для штанги и ударил им своего оппонента в область плеча. Этот момент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделилась пресс-служба ГУ МВД России по столице.

На кадрах видно, как рабочий с блином от штанги бежит за коллегой, его пытаются остановить другие мужчины, но у них ничего не получается. В результате агрессору удается кинуть диск в оппонента. Пострадавший через несколько секунд скручивается от боли, а нападавший снова пытается к нему подойти, но в этот раз коллеги смогли его удержать.

В пресс-службе ведомства рассказали, что полиции удалось задержать нападавшего на месте происшествия. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Его отправили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Пострадавший находится в больнице.

Ранее в Электростали следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после массовой драки сотрудников Wildberries.

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    Варвара Митина
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