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12:05, 28 августа 2023Силовые структуры

После массовой драки рабочих Wildberries возбудили уголовное дело

В Электростали следователи возбудили дело после драки рабочих Wildberries

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Электростали следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после массовой драки сотрудников Wildberries. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Обвиняемым по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. Сейчас силовики устанавливают личности инициаторов конфликта.

Утром 27 августа у железнодорожной станции Фрязево произошла драка, в которой участвовали 40 работников склада маркетплейса. У некоторых из них были ножи. В результате 21-летнего россиянина и 22-летнего гражданина Киргизии госпитализировали с ранением ягодицы и руки.

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