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18:52, 13 сентября 2023Силовые структуры

Гаишники задержали конструктора дронов для отряда «Ахмат» и извинились

Инспекторы ГИБДД по ошибке задержали конструктора дронов для отряда «Ахмат»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники ГИБДД по ошибке задержали в Москве конструктора дронов-камикадзе для отряда «Ахмат» и других подразделений. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, инспекторы остановили подозрительную машину и увидели в багажнике несколько FPV-дронов, очки и пульты управления. Водителя доставили в отдел для разбирательства.

Когда выяснилось, что обнаруженная техника вскоре отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине, перед мужчиной извинились и отпустили его.

В ноябре прошлого года помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины. По его словам, российские военные задействуют огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников.

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