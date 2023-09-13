Гаишники задержали конструктора дронов для отряда «Ахмат» и извинились

Инспекторы ГИБДД по ошибке задержали конструктора дронов для отряда «Ахмат»

Сотрудники ГИБДД по ошибке задержали в Москве конструктора дронов-камикадзе для отряда «Ахмат» и других подразделений. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, инспекторы остановили подозрительную машину и увидели в багажнике несколько FPV-дронов, очки и пульты управления. Водителя доставили в отдел для разбирательства.

Когда выяснилось, что обнаруженная техника вскоре отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине, перед мужчиной извинились и отпустили его.

В ноябре прошлого года помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что дроны-камикадзе, применяемые российскими военными по всей линии боевого соприкосновения в Луганской и Донецкой народных республиках, успешно уничтожают технику и живую силу Вооруженных сил Украины. По его словам, российские военные задействуют огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников.