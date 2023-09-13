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13:54, 13 сентября 2023Мир

Минобороны Румынии предупредило жителей об опасности из-за беспилотников

Минобороны Румынии в ночь на 13 сентября предупредило об опасности из-за дронов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны Румынии в ночь на 13 сентября предупреждало жителей об опасности из-за возможного падения обломков беспилотников. Об этом говорится в релизе военного ведомства.

Министерство обороны около 00.45 (совпадает с мск) обнаружило группы дронов, которые направлялись в сторону украинских портов на Дунае. После этого Минобороны предупредило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что районы Тульча и Галац могут подвергнуться опасности.

Режим тревоги закончился в 05:00.

Ранее минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории. Возможный разбившийся дрон обнаружен в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче.

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    Александр Слабиев
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