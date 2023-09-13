Минобороны Румынии предупредило жителей об опасности из-за беспилотников

Минобороны Румынии в ночь на 13 сентября предупредило об опасности из-за дронов

Министерство обороны Румынии в ночь на 13 сентября предупреждало жителей об опасности из-за возможного падения обломков беспилотников. Об этом говорится в релизе военного ведомства.

Министерство обороны около 00.45 (совпадает с мск) обнаружило группы дронов, которые направлялись в сторону украинских портов на Дунае. После этого Минобороны предупредило Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о том, что районы Тульча и Галац могут подвергнуться опасности.

Режим тревоги закончился в 05:00.

Ранее минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата на своей территории. Возможный разбившийся дрон обнаружен в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче.