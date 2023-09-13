Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:10, 13 сентября 2023Мир

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей БПЛА

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей БПЛА на своей территории

Фото: Mihai Barbu / AFP / Getty Images

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении частей беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на своей территории, передает издание Adevarul.

Возможный разбившийся дрон обнаружен в районе городов Нуфэрул и Виктория, в Тулче. Осколки от дрона, разлетелись на площади в несколько десятков метров.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной также обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

В МИД России заявили, что у Румынии нет фактов, что обломки обнаруженного на территории страны беспилотника принадлежат России. «Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова..

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл дальнейший маршрут Ким Чен Ына

    Дачникам назвали способ избавиться от мхов и лишайников

    Некоторых людей предостерегли от занятий йогой

    Костомаров обратился к болельщикам

    Илон Маск упал на пол от смеха от одного запрещенного в Twitter слова

    Шойгу назвал единственный вариант развития событий на Украине

    В Европе начали расследование из-за дешевых китайских электромобилей

    Крупнейшей экономике Европы предрекли спад

    Шойгу рассказал об обстановке в зоне проведения спецоперации

    Обнаружено загадочное замедление роста космологических структур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости