Генсек НАТО прокомментировал инцидент с обломками БПЛА в Румынии

Столтенберг: у НАТО нет информации, что обломки БПЛА в Румынии были из России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), найденные в Румынии, были преднамеренной атакой из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Румынские власти подтвердили, что обломки от БПЛА были найдены. У нас нет информации о намеренной атаке со стороны России», — сообщил генеральный секретарь.

Также он добавил, что румынские власти инициировали расследование.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.