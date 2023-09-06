В Румынии заявили о падении российского беспилотника

В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки российского беспилотника

В Румынии близ границы с Украиной 6 сентября обнаружили части российского беспилотника, заявляет телеканал Antena 3 CNN.

По его данным, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча. Обнаружение обломков подтвердил министр обороны Румынии Анджел Тылвар, подчеркнув, что они не представляют опасности.

Плауру находится на берегу Дуная, в этом же месте на противоположном берегу располагается украинский город-порт Измаил.

Тылвар добавил, что считает важным усилить бдительность. «У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался он.

4 сентября сообщалось, что в Измаиле прогремели взрывы. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в этом районе.