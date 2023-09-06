Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 6 сентября 2023Мир

В Румынии заявили о падении российского беспилотника

В Румынии близ границы с Украиной обнаружили обломки российского беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Румынии близ границы с Украиной 6 сентября обнаружили части российского беспилотника, заявляет телеканал Antena 3 CNN.

По его данным, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча. Обнаружение обломков подтвердил министр обороны Румынии Анджел Тылвар, подчеркнув, что они не представляют опасности.

Плауру находится на берегу Дуная, в этом же месте на противоположном берегу располагается украинский город-порт Измаил.

Тылвар добавил, что считает важным усилить бдительность. «У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей, используемая нами техника, которая может прикрыть территорию, остается работоспособной и находится в фазе повышенного внимания», — высказался он.

4 сентября сообщалось, что в Измаиле прогремели взрывы. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в этом районе.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Москвичка нашла змею в стиральной машине

    Стало известно будущее московского Дворца пионеров после ремонта

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости