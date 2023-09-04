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04:14, 4 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Измаиле

«Зеркало недели»: в Измаиле прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

В городе Измаил Одесской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«Измаил — угроза атаки враждебных БПЛА», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в регионе была объявлена воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер, в свою очередь, предупредил о необходимости жителей находиться в безопасных местах. Он также призвал не заниматься съемкой работы сил противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что в четырех регионах Украины в ночь на 4 августа была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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    Марина Совина
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