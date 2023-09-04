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07:57, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Измаиле сообщили о повреждении складов и производственных помещений

Глава Одесской ОВА Кипер: в районе Измаила повреждены производственные помещения

Фото: Pixabay

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил о повреждении складов и производственных помещений в ряде населенных пунктов в Измаильском районе.

«В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий», — заявил он.

Кипер также подчеркнул, что в на территории нескольких объектов возникли возгорания, которые в итоге удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром.

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    Марина Совина
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