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07:31, 4 сентября 2023Бывший СССР

Российские бойцы заявили о контроле Берховского водохранилища под Соледаром

Командир Калуга: бойцы РФ контролируют Берховское водохранилище под Соледаром

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бойцы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота полностью контролируют район Берховского водохранилища под Соледаром, об этом заявил командир подразделения с позывным Калуга. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что российские военные находятся на передовой, дальше располагаются позиции противника, а внизу через водохранилище проходит дамба, которая является самым опасным направлением.

Командир добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) минимальные шансы пробраться к водохранилищу и перейти его по дамбе, поскольку все подступы контролируются разведчиками, артиллерия наведена и готова к удару.

«В данный момент там находится противник, здесь находятся наши силы, уже, наверное, месяц противник не предпринимает никаких действий», — добавил один из бойцов подразделения.

Он рассказал, что ВСУ ведут артиллерийские обстрелы российских позиций из минометов и с применением кассетных боеприпасов.

Ранее Минобороны России сообщило, что самыми сложными участками в течение недели (за период с 25 августа по 1 сентября 2023) стали донецкое и запорожское направления. Так, на запорожском участке Вооруженные силы Украины попытались безуспешно атаковать российские подразделения 44 раза.

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    Марина Совина
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