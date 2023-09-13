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10:13, 13 сентября 2023Мир

МИД России прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

МИД РФ: у Румынии нет фактов, что обломки беспилотника принадлежат России

Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters

У Румынии нет фактов, что обломки обнаруженного на территории страны беспилотника принадлежат России. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», — заявила дипломат.

Также она добавила, что заявления румынской стороны напоминают концепцию «хайли лайкли», когда доказательств произошедшего нет, но аудиторию активно убеждают в обратном.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

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    Максим Габриелян
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