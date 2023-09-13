МИД России прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

МИД РФ: у Румынии нет фактов, что обломки беспилотника принадлежат России

У Румынии нет фактов, что обломки обнаруженного на территории страны беспилотника принадлежат России. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», — заявила дипломат.

Также она добавила, что заявления румынской стороны напоминают концепцию «хайли лайкли», когда доказательств произошедшего нет, но аудиторию активно убеждают в обратном.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.