МИД России прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии
МИД РФ: у Румынии нет фактов, что обломки беспилотника принадлежат России
У Румынии нет фактов, что обломки обнаруженного на территории страны беспилотника принадлежат России. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет. Никто не может понять, что они пытаются сказать», — заявила дипломат.
Также она добавила, что заявления румынской стороны напоминают концепцию «хайли лайкли», когда доказательств произошедшего нет, но аудиторию активно убеждают в обратном.
6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили части беспилотника. По данным министра обороны Румынии Анджела Тылвара, несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.