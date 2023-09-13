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01:27, 13 сентября 2023Россия

Генпрокуратуру России попросили проверить производителей готовой еды

После отравления в Петербурге ГП попросили проверить производителей готовой еды

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Генпрокуратуру (ГП) и Роспотребнадзор попросили проверить все российские фирмы по производству и доставке готовой еды, об этом пишут «Известия».

С такой инициативой выступила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) после ЧП в Петербурге. По словам специалистов, предприниматели пользуются мораторием на внеплановые проверки. По их мнению, из-за роста цен бизнесмены экономят, в том числе на хранении продуктов. Эксперты добавили, что число подобных отравлений за год в России удвоилось.

Общественники предлагают проверить производителей еды на соблюдение ими требований СанПин.

Ранее число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 270. Отравление произошло кулинарной продукцией АО «Грин Бокс». Составлен протокол о временном запрете деятельности компании-изготовителя.

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    Марина Совина
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