Генпрокуратуру России попросили проверить производителей готовой еды

После отравления в Петербурге ГП попросили проверить производителей готовой еды

Генпрокуратуру (ГП) и Роспотребнадзор попросили проверить все российские фирмы по производству и доставке готовой еды, об этом пишут «Известия».

С такой инициативой выступила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) после ЧП в Петербурге. По словам специалистов, предприниматели пользуются мораторием на внеплановые проверки. По их мнению, из-за роста цен бизнесмены экономят, в том числе на хранении продуктов. Эксперты добавили, что число подобных отравлений за год в России удвоилось.

Общественники предлагают проверить производителей еды на соблюдение ими требований СанПин.

Ранее число отравившихся готовой едой из доставки в Петербурге превысило 270. Отравление произошло кулинарной продукцией АО «Грин Бокс». Составлен протокол о временном запрете деятельности компании-изготовителя.