Число отравившихся едой из доставки в Петербурге превысило 270

В больницах Петербурга после отравления едой из доставки остается 137 человек

Число отравившихся готовой едой из доставки в Санкт-Петербурге превысило 270. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора в Telegram-канале.

По данным на 12 сентября, всего зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции. В городских стационарах находятся 137 человек, в том числе трое детей. Все заболевшие купили еду в сервисе доставки продуктов питания.

По результатам лабораторных исследований, у 56 заболевших обнаружена сальмонелла.

10 сентября сообщалось о 171 пострадавшем. Уточнялось, что отравление произошло кулинарной продукцией АО «Грин Бокс». Составлен протокол о временном запрете деятельности компании-изготовителя.