В Петербурге более 170 человек отравились заказанной через службу доставки едой

В Петербурге 171 человек отравился заказанной на дом кулинарной продукцией

В Петербурге 171 человек отравился заказанной на дом кулинарной продукцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram.

Все заболевшие купили еду в сервисе доставки продуктов питания.

Проведенные исследования выявили в продукции сальмонеллу, уточнили в ведомстве. В медицинских стационарах находятся 99 человек, в том числе двое детей. В отношении организации, продавшей небезопасные для здоровья продукты, составлен протокол о временном запрете деятельности.

Ранее в Курске суд избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела об отравлении шаурмой. Собственника предприятия, 22 клиента которого отравились некачественной продукцией, отправили под домашний арест.