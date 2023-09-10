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13:07, 10 сентября 2023Силовые структуры

Суд избрал меру пресечения россиянину по делу о массовом отравлении шаурмой

Курский суд отправил под домашний арест фигуранта дела об отравлении шаурмой

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ленинский районный суд Курска избрал меру пресечения фигуранту дела о массовом отправлении шаурмой. Об этом говорится в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

50-летний владелец торговой точки проведет под домашним арестом по меньшей мере два месяца — на такой срок установлена избранная ему мера пресечения.

Из размещенных в канале видеозаписей следует, что следствие просило отправить россиянина под стражу. Во время заседания фигурант возражал против направления его в СИЗО, указав, что не собирается скрываться от следствия.

Повару, изготовившему шаурму, которой, по последним данным, отравились 22 человека, также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об отравлении шаурмой в Курской области стало известно вечером 7 сентября. Все пострадавшие употребляли пищу в заведении «Шаурма на Гагарина». Работу павильона приостановили, возбуждено уголовное дело.

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    Алан Босиков
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