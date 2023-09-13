Европейцы массово устремились в Россию по электронным визам

Минэк: туристы из ЕС вошли в топ-пять по въезду в Россию по электронной визе

Туристы из Евросоюза (ЕС) вошли в топ-пять стран, которые приезжают в Россию по электронным визам. О том, что европейцы массово устремились в страну, РИА Новости рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«В топ-пять по въезду стран по электронной визе, по статистике за август, входят и страны из ЕС», — сказал Кондратьев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Он добавил, что в августе электронной визой для въезда в Россию воспользовались 30 тысяч иностранцев, из них 15 тысяч — туристы из Китая.

Кондратьев уточнил, что сейчас электронное разрешение на посещение России могут оформить граждане 55 стран, в том числе Европейского союза. «То есть мы, с точки зрения туризма, не ориентируемся ни на какую политику. Видим большие перспективы и ждем обычных граждан Евросоюза, которые не привязаны к политическим событиям», — заключил Кондратьев.

В августе в России запустили систему электронных виз. Это привело к росту бронирования отелей иностранцами на 25 процентов по сравнению с июлем 2023-го и на 40 процентов — с 2022 годом.

