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17:15, 13 сентября 2023Мир

Северную Корею призвали прекратить возможные переговоры по продаже России оружия

Sky News: КНДР призвали прекратить переговоры по продаже России оружия

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака призвали КНДР прекратить ведущиеся якобы переговоры по продаже России оружия. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя кабинета министров.

В офисе главы правительства призвали Северную Корею выполнять взятые на себя Пхеньяном публичные обязательства по непродаже России оружия.

Президент России Владимир Путин во Владивостоке встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры в общем длились около шести часов.

Северокорейский лидер назвал отношения с Российской Федерацией «самым первым приоритетом» для КНДР. Главы стран обсудили вопросы экономического сотрудничества.

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    Александр Слабиев
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