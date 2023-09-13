Россиянам назвали средства передвижения для беспрепятственного въезда в Эстонию

Мотоциклы и автобусы с российскими номерами смогут въезжать в Эстонию

Запрет на въезд в Эстонию машин с российскими номерами касается только легковых автомобилей, автобусы и мотоциклы смогут въезжать в страну. Средства передвижения для беспрепятственного проезда порталу ERR назвал представитель налогово-таможенного департамента страны Антс Кутти.

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу», — пояснил он.

По словам Кутти, в единичных случаях границу может пересечь пожарная машина. При этом он подчеркнул, что подобные ограничения касаются как физических, так и юридических лиц. «То есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения», — добавил чиновник.

Ранее стало известно, что Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами с 10:00 13 сентября в связи с новыми рекомендациями Еврокомиссии. Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс сообщил, что такое решение было принято после консультации с властями Латвии и Литвы. По его словам, такие ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций.