Россиянам дали советы на фоне сообщений о конфискации вещей на границах в ЕС

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал рискованными для россиян путешествия в ЕС

Поездки в страны Евросоюза стали очень рискованными на фоне новостей о возможной конфискации личных вещей на границе у россиян, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В беседе с «Лентой.ру» он дал рекомендации гражданам, которые планируют путешествие по ЕС.

«Ситуация абсолютно неопределенная, а риски высокие. Личные вещи еще никто не конфисковал, но машины с начала июня уже больше десятка в Германии забрали. Что, когда и где могут изъять, никто сказать не может. Поэтому это все на страх и риск тех, кто туда выезжает. Но с туристскими целями это крайне рискованно», — заявил Барзыкин.

Главная рекомендация такая: не выезжать в «недружественные страны» Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

«Если iPhone заберут, что делать? Пока этого не было, но Еврокомиссия предупредила об этом, а это серьезно. Надо это все учитывать. Если острой необходимости нет, то надо взвешивать те риски, которые возникают. Туризм в таком виде реализовываться не может», — заключил вице-президент РСТ.

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Таким образом, европейские государства получили официальное разрешение изымать у въезжающих и выезжающих россиян любые товары, входящие в санкционный список.

Позже ЕК пояснил, что конфискация техники и авто является лишь рекомендацией для 27 стран Евросоюза (ЕС). Те, в свою очередь, должны самостоятельно решить, следовать им или нет.