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18:23, 13 сентября 2023Мир

Европарламент призвал Турцию и ЕС искать выход из тупика

Доклад Европарламента: Турция и ЕС должны найти выход из тупика в отношениях

Фото: Umit Bektas / Reuters

ЕС и Турция должны найти выход из тупика в отношениях друг с другом и поискать альтернативу членству Анкары в Европейском союзе. Об этом говорится в ежегодном докладе Европарламента, передает «Интерфакс».

В документе Анкару предупредили, что если она не изменит свой курс, то вступление страны в ЕС не возобновится. Поэтому предлагается «найти параллельную и реалистичную структуру для отношений ЕС-Турция», а также «изучить возможные форматы».

Судя по документу, препятствием к вступлению Турции в ЕС стали вопросы соблюдения демократических ценностей и прав человека, обеспечение верховенства права и прочих норм, принятых Евросоюзом. От Анкары требуется остановить «продолжающегося отступления от фундаментальных свобод и верховенства права в стране».

Ранее стало известно, что в июле 2023 года суммарный спад промышленного производства в странах еврозоны составил 1,1 процента вместо прогнозируемого аналитиками 0,9 процента. Предполагается, что без обычного летнего всплеска активности в туристическом секторе ВВП еврозоны может столкнуться со спадом по итогам третьего квартала.

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    Александр Слабиев
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