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14:58, 13 сентября 2023Экономика

Экономика еврозоны столкнулась с проблемой

Eurostat: спад промышленного производства в еврозоне в июле составил 1,1%

Фото: Yves Herman / Reuters

По итогам июля суммарный спад промышленного производства в странах еврозоны составил 1,1 процента вместо прогнозируемого аналитиками 0,9 процента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В июле спад промышленного производства был зафиксирован в Германии и Италии, в то время как во Франции и Испании показатель, напротив, продемонстрировал прирост. Эксперты полагают, что без традиционного летнего всплеска активности в туристическом секторе ВВП еврозоны может столкнуться со спадом по итогам третьего квартала.

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На фоне трудностей в промышленном производстве аналитики прогнозируют незначительное увеличение валового продукта региона на 0,1 процента в июле-сентябре. При этом к настоящему времени некоторые из них успели пересмотреть свои прогнозы в сторону сокращения ВВП еврозоны, уточнило агентство.

На ситуацию в регионе оказывает давление кризис, с которым столкнулся промышленный сектор Германии на фоне слабого спроса со стороны одного из важнейших торговых партнеров ФРГ — Китая, считают эксперты. Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о пересмотре немецким правительством своего прогноза по экономическому развитию страны на 2023 год. Обновленная оценка Бундестага допустила спад ВВП Германии к концу декабря на 0,3 процента вместо ожидавшегося ранее прироста в 0,4 процента.

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    Анатолий Акулов
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