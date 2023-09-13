Экономика еврозоны столкнулась с проблемой

Eurostat: спад промышленного производства в еврозоне в июле составил 1,1%

По итогам июля суммарный спад промышленного производства в странах еврозоны составил 1,1 процента вместо прогнозируемого аналитиками 0,9 процента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

В июле спад промышленного производства был зафиксирован в Германии и Италии, в то время как во Франции и Испании показатель, напротив, продемонстрировал прирост. Эксперты полагают, что без традиционного летнего всплеска активности в туристическом секторе ВВП еврозоны может столкнуться со спадом по итогам третьего квартала.

На фоне трудностей в промышленном производстве аналитики прогнозируют незначительное увеличение валового продукта региона на 0,1 процента в июле-сентябре. При этом к настоящему времени некоторые из них успели пересмотреть свои прогнозы в сторону сокращения ВВП еврозоны, уточнило агентство.

На ситуацию в регионе оказывает давление кризис, с которым столкнулся промышленный сектор Германии на фоне слабого спроса со стороны одного из важнейших торговых партнеров ФРГ — Китая, считают эксперты. Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщил о пересмотре немецким правительством своего прогноза по экономическому развитию страны на 2023 год. Обновленная оценка Бундестага допустила спад ВВП Германии к концу декабря на 0,3 процента вместо ожидавшегося ранее прироста в 0,4 процента.