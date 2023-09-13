В США назвали сроки подготовки украинских летчиков F-16

Генерал США Ло: украинские летчики начнут обучение пилотированию F-16 в октябре

Первые украинские летчики могут начать обучаться пилотированию F-16 в США в октябре, это может занять три месяца, затем потребуется еще некоторое время на обучение техобслуживанию самолетов. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США генерал-лейтенант Джеймс Ло, передает ТАСС.

Он рассказал, что сейчас группа украинских пилотов проходит обучение английскому языку, затем их отправят на базу ВВС США в Тусоне, штат Аризона. Первая группа ожидается уже в октябре 2023 года. Если пилоты имеют опыт управления истребителями, то время обучения может занять около трех месяцев. Если же опыта нет, то до девяти месяцев.

Затем их отправят в Европу на курсы НАТО по техобслуживанию самолетов. Сколько времени займут они, он точно не знает.

Ранее кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин заявил, что обучение украинского летчика в США может занять от шести до девяти месяцев. Если украинские летчики приступят к обучению в следующем месяце, то их курс должен закончиться к весне.