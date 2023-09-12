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19:03, 12 сентября 2023Бывший СССР

Пентагон раскрыл срок подготовки украинских летчиков для F-16

Пентагон: обучение украинских летчиков управлению F-16 займет 6-9 месяцев

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Для обучения летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 понадобится более полугода. Такие сроки подготовки украинских военных раскрыли в Пентагоне, передает РИА Новости.

По данным выдвинутого на пост начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина, обучение летчика в США может занять от шести до девяти месяцев. Если украинские летчики приступят к обучению в следующем месяце, то их курс должен закончиться к весне.

«Это только базовая подготовка на F-16. Есть некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых [Киеву] датчанами и голландцами и имеющих определенные особенности. Так что будет небольшое дополнение [в плане подготовки]», — раскрыл подробности Олвин.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что появление истребителей F-16 на фронте возможно в начале следующего года. При этом точные сроки предполагать сложно.

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    Варвара Кошечкина
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