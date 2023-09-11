В ВСУ предположили сроки появления на фронте F-16

Спикер ВС ВСУ Игнат: появление на фронте F-16 возможно в начале следующего года

Появление истребителей F-16 на фронте возможно в начале следующего года, но точные сроки предполагать сложно. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Сказать точно, когда это произойдет, невозможно. На сегодняшний день есть только прогнозы — начало следующего года, это было бы очень хорошо. Пилотам еще необходимо научиться», — сказал Игнат.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ смогут начать использовать самолеты F-16 зимой. В Киеве планируют, что первый выпускной класс будет состоять из десяти пилотов, и несколько из них будут готовы к боевой работе уже в феврале.

8 сентября президент Украины Владимир Зеленский указал, что контрнаступлению украинкой армии сильно мешает превосходство России в небе. В связи с этим он вновь призвал союзников предоставить Киеву истребители.