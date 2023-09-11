Названы возможные сроки начала боевых полетов ВСУ на F-16

WSJ: ВСУ могут начать боевые полеты на истребителях F-16 уже этой зимой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать самолеты F-16 для боевых вылетов уже зимой. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Киевские военные лидеры заявляют, что украинские пилоты могут участвовать в боевых действиях на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным сроком, чем предыдущие оценки», — пишет издание.

По данным журнала, Киев считает, что первый выпускной класс пилотов на американских истребителях будет состоять из десяти пилотов, причем несколько из них будут готовы к боевой работе уже в феврале. Однако отмечается, что слабым местом в процессе обучения оказался английский язык: пилотам пришлось освежить в памяти технический жаргон, но всё равно не многие владеют достаточным словарным запасом, чтобы продвигаться вперед.