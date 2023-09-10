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02:08, 10 сентября 2023Мир

Военный эксперт раскрыл отрицательный эффект поставки F-16 Украине

Военный эксперт Насонов: Украина изменит отношение к Западу после поставки F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

После получения истребителей F-16 Украина изменит риторику в отношении Запада, так как будет иметь все возможное вооружение, которое есть у стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов, пишет Ura.ru.

Он отметил, что за полтора года Киев получил все виды оружия, находящиеся на вооружении стран Североатлантического альянса. «После поставки F-16 у Киева вынужденно наступит период изменений правил во взаимоотношениях со странами НАТО», — раскрыл он отрицательный эффект передачи самолетов.

Насонов указал на то, что Украина продолжит требовать от Запада поставок ракет различной дальности. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также захотят получать полную картину со спутников НАТО. «Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки», — добавил он.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что стремление Украины получить от Запада истребители F-16 приведет к потере украинских пилотов.

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    Марина Совина
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