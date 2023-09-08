Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе

Зеленский: превосходство России в небе останавливает контрнаступление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Россия в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению Вооруженных сил республики (ВСУ). Его цитирует РБК со ссылкой на издание «Страна.ua».

Украинский лидер заявил, что Москва с неба «останавливает наше контрнаступление». В связи с этим он вновь призвал союзников предоставить Киеву истребители.

Также Зеленский пожаловался на замедление множества процессов — от санкций в отношении России до передачи оружия Украине. «И когда Киев спрашивают, как идет контрнаступление, ответ на это таков: наши шаги быстрее, чем новые санкции», — сказал президент на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе.