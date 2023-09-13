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13:20, 13 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на невозможность сбить бомбу ФАБ-500

Спикер ВС ВСУ Игнат: сбить бомбу ФАБ-500 практически невозможно

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Украина не располагает вооружением для противостояния российским бомбам ФАБ-500. На это пожаловался спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью газете The Washington Post.

«Теоретически этим бомбам можно противодействовать, но их крайне сложно сбить. Практически невозможно», — сказал он.

Игнат отметил, что противостоять ударам ФАБ-500 можно только с помощью стрельбы по самолетам, а не по бомбам, но для этого Киеву нужны современные истребители. «Недостаток авиации вредит битве. Мы очень страдаем», — отметил военный.

Ранее в сети появилось видео удара четырьмя бомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в районе Работино в Запорожской области. Поражение наступающим украинским подразделениям нанесли при помощи унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК).

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    Алевтина Запольская
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