Авиапассажир выбрал место в салоне подальше от жены и детей и вызвал гнев в сети

Пассажир Flair Airlines сел в самолете подальше от семьи и вызвал гнев в сети

Пассажир канадской авиакомпании Flair Airlines сел в самолете подальше от жены и детей и вызвал гнев пользователей сети. Подробностями истории поделилась в соцсетях попутчица семьи, на что обратило внимание издание Business Insider.

Кристин Состар Маклеллан (Kristine Sostar McLellan) с ником @one_toughmother рассказала, что во время путешествия из Лас-Вегаса в Ванкувер она села рядом с матерью с двумя маленькими детьми, одного из которых она держала на руках. По словам туристки, отец семейства при этом выбрал место в салоне в нескольких рядах от них.

Маклеллан предложила мужчине поменяться местами, чтобы он мог лететь со своими близкими, на что он ответил: «Отлично, спасибо», — и отправил к матери еще одного ребенка.

«Он наслаждался полетом без детей», — возмутилась в соцсетях попутчица.

Подписчики Маклеллан раскритиковали такое поведение авиапассажира. «Я стюардесса, и я видела очень много матерей, которые присматривали за детьми на протяжении всего полета, в то время как отец сидел в стороне или не помогал», «Развод», «Один раз я летел в экономклассе с мамой и малышом, а отец заходил из бизнес-класса один раз за 10 часов, чтобы проверить их состояние», — написали юзеры.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту пассажира. «Кто-нибудь задумывался о том, что отец не хотел оставлять ребенка одного?» — спросил один из подписчиков.

Ранее мать семерых детей посоветовала родителям брать с собой в путешествие рюкзаки с играми, раскрасками, мелками, книгами и другими вещами, которые будут отвлекать малышей и помогут избежать лишнего стресса в поездке. Помимо рюкзака с развлечениями, автор статьи Джен Хоган (Jen Hogan) рекомендовала обязательно взять в самолет дорожные подушки, которые помогут детям легко уснуть в полете в случае ранних или поздних рейсов.

