Мать семерых детей назвала простые способы избежать стресса в поездке

Мать семерых детей посоветовала брать рюкзаки с играми во избежание стресса в поездке

Мать семерых детей посоветовала родителям брать с собой в путешествие рюкзаки с играми, раскрасками, мелками, книгами и другими вещами, которые будут отвлекать малышей и помогут избежать лишнего стресса в поездке. Простыми способами скрасить дорогу с малышами она поделилась с The Irish Times.

Помимо рюкзака с развлечениями, автор статьи Джен Хоган (Jen Hogan) рекомендовала обязательно взять в самолет дорожные подушки, которые помогут детям легко уснуть в полете в случае ранних или поздних рейсов. Кроме того, многодетная мать напомнила о важности леденцов — они пригодятся на случай, если у малышей заложит уши в полете.

Еще один способ скрасить долгую дорогу, по словам Хоган, — загрузить любимые детские фильмы или передачи на семейные устройства. «Но не забудьте наушники — ваши попутчики не скажут вам спасибо, если вы их оставите», — предупредила она.

Героиня материала также заверила, что следует заранее составлять список вещей и брать с собой только самое необходимое. «Список поможет вам следить за тем, что уже упаковано и что еще нужно положить в чемоданы. Собирайтесь заранее, если можете. Будьте реалистичны в отношении того, сколько вещей вам действительно понадобится», — подытожила Хоган.

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