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20:05, 3 июля 2023Путешествия

Мать семерых детей назвала простые способы избежать стресса в поездке

Мать семерых детей посоветовала брать рюкзаки с играми во избежание стресса в поездке

Фото: Adam Sherez / Unsplash

Мать семерых детей посоветовала родителям брать с собой в путешествие рюкзаки с играми, раскрасками, мелками, книгами и другими вещами, которые будут отвлекать малышей и помогут избежать лишнего стресса в поездке. Простыми способами скрасить дорогу с малышами она поделилась с The Irish Times.

Помимо рюкзака с развлечениями, автор статьи Джен Хоган (Jen Hogan) рекомендовала обязательно взять в самолет дорожные подушки, которые помогут детям легко уснуть в полете в случае ранних или поздних рейсов. Кроме того, многодетная мать напомнила о важности леденцов — они пригодятся на случай, если у малышей заложит уши в полете.

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Еще один способ скрасить долгую дорогу, по словам Хоган, — загрузить любимые детские фильмы или передачи на семейные устройства. «Но не забудьте наушники — ваши попутчики не скажут вам спасибо, если вы их оставите», — предупредила она.

Героиня материала также заверила, что следует заранее составлять список вещей и брать с собой только самое необходимое. «Список поможет вам следить за тем, что уже упаковано и что еще нужно положить в чемоданы. Собирайтесь заранее, если можете. Будьте реалистичны в отношении того, сколько вещей вам действительно понадобится», — подытожила Хоган.

Ранее российская стюардесса раскрыла туристам секрет удачного путешествия с детьми. В первую очередь бортпроводница обратила внимание родителей на то, что менять подгузник ребенку удобнее не в салоне самолета, а в туалетной комнате, которая специально оборудована пеленальным столиком.

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    Марина ЧернякАлина Черненко
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