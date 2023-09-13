В здании института «Моспроектстройиндустрия» в Москве произошел пожар

На первом этаже в административном здании в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что возгорание произошло в здании института «Моспроектстройиндустрия» по адресу Шелепихинское шоссе, дом 23, строение 1. «Наблюдается открытое горение, есть угроза перехода на второй этаж», — рассказал источник агентства. Он отметил, что из помещения эвакуированы два охранника.

В настоящее время в здании нет людей. Площадь возгорания устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.

29 августа пожар произошел на так называемой площади трех вокзалов в Москве. В департаменте транспорта столицы сообщили, что пожар начался на Комсомольской площади в районе дома 1А с14. Загорелись склады, однако позднее огонь перешел на соседние здания.