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16:54, 14 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен древнейший вымерший хищник Южной Америки

В Южной Бразилии обнаружили крупного вымершего хищника пампафонеуса

Фото: Gil Cohen Magen / XinHua / Globallookpress.com

Международная группа ученых сообщила об обнаружении ископаемого ящера Pampaphoneus biccai, который был древнейшим и крупнейшим хищником, обитавшим на территории Южной Америки 265 миллионов лет назад. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Pampaphoneus biccai был найден в сельской местности Сан-Гейбриель в Южной Бразилии. Окаменелость включает в себя полный череп и некоторые кости скелета, такие как ребра и кости передних лап. Пампафонеус, принадлежащий к ранней кладе терапсидов, называемой диноцефалами, жил незадолго до крупнейшего вымирания в истории Земли, в результате которого было уничтожено 86 процентов всех видов животных во всем мире.

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До вымирания диноцефалы являлись одной из основных групп крупных наземных животных. Это были существа среднего и крупного размера, среди которых были как плотоядные, так и травоядные представители. Диноцефалы имели толстые кости черепа, что и привело к названию группы, которое с греческого переводится как «ужасная голова». Хотя эти животные хорошо известны в Южной Африке и России, в других частях мира они редки. Pampaphoneus biccai — единственный известный вид в Бразилии.

Новый экземпляр является лишь вторым черепом пампафонеуса, когда-либо обнаруженный в Южной Америке. Он также крупнее первого и предоставляет беспрецедентную информацию о своей морфологии благодаря исключительной сохранности костей. У животного были большие острые клыки, приспособленные для захвата добычи. Его зубной ряд и архитектура черепа позволяют предположить, что его укус был достаточно сильным, чтобы пережевывать кости.

По оценкам исследователей, самые крупные особи пампафонеуса могут достигать почти трех метров в длину и весить около 400 килограмм.

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    Александр Еникеев
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