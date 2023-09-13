В центре российского города забил фонтан из-под земли

В центре Саратова забил фонтан из-под земли и лишил воды 195 тысяч жителей

В центре Саратова из-под земли забил коммунальный фонтан. В результате без воды остались 195 тысяч жителей российского города, пишет «Подъем».

Как рассказали в мэрии, по улице Бахметьевской ведутся ремонтные работы — они затрагивают районы Заводской, Октябрьский, Кировский, Фрунзенский и Волжский. «Ограничена подача холодного водоснабжения. Устранение до 24:00 сегодняшнего дня», — уточнили в администрации. Сейчас для горожан организован бесплатный подвоз воды.

Жители Саратова жалуются, что коммунальные фонтаны в центре бьют уже второй день. В «Концессии водоснабжения — Саратов», которая проводит ремонтные работы, сообщили, что течь из колодцев случилась не из-за аварии, а из-за сброса воды из магистрали.

Ранее фонтан из земли забил в Санкт-Петербурге. Трубу пробило при испытании на прочность у хлебозавода в Центральном районе по адресу Херсонская улица, 22 с утра 27 июня. Отмечалось, что температура бьющей из-под асфальта воды не превышает 40 градусов.

