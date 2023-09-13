В ДНР заявили о попытках Киева отправить женщин на фронт

Гагин: Киев из-за больших потерь агитирует женщин участвовать в боях

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил о попытках Киева отправить женщин на фронт из-за больших потерь. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что украинские власти решили призывать людей с психическими заболеваниями, инвалидов и ранее не годных к службе в военное время граждан, а теперь запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу.

Гагин уточнил, что речь идет не только о тех, кто имеет военно-учетные специальности, например, о медиках, а о женщинах в принципе. «Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — сказал он.

Советник врио главы ДНР также обратил внимание на тенденцию высылки украинских мужчин-беженцев из европейских стран, за счет которых Украина намеревается пополнить ряды своей армии.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о росте числа женщин в составе ВСУ. Он отметил, что их соотношение составляет примерно 30 процентов, уточнив, что среди них встречаются как рядовые, так и офицеры.

