Назван самый популярный среди богачей город

Wealth-Х: больше всего сверхбогатых людей живет в Гонконге

Почти из 400 тысяч жителей планеты, чей капитал превышает 30 миллионов долларов, наибольшее количество, 12 615 человек, считают своим домом Гонконг, следует из данных исследовательской компании Wealth-X.

Хотя в 2022 году таких горожан в Гонконге стало меньше почти на четверть, при этом Нью-Йорк с 11 845 сверхбогатыми жителями остался на второй позиции рейтинга. Он оказался одним из пяти городов США, попавших в топ-10 населенных пунктов, в которых живут 15 процентов всех богачей.

За год число сверхбогатых жителей увеличилось в Сан-Франциско, Чикаго и Сингапуре. Прибавка в 13 процентов оказалась самой большой среди всех учтенных в исследовании городов. В Лондоне сверхбогатых жителей наоборот стало меньше на 3,6 процента, в Париже и Токио снижение стало еще более ощутимым — на 18,1 процента и 27 процентов соответственно.

Ранее из этого же перечня стало известно, что количество сверхбогатых сократилось в 2022 году на 5,4 процента по сравнению с 2021 годом и составило 395,07 тысячи человек. Их общее состояние сократилось на 5,5 процента, до 45,4 триллиона долларов. По словам исследователей, снижение количества ультрабогатых людей оказалось максимальным с 2015 года.