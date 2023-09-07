В мире стало меньше ультрабогатых

Wealth-Х: в 2022 году количество ультрабогатых людей сократилось на 5,4 процента

Количество людей, состояние которых превышает 30 миллионов долларов, в 2022 году сократилось на 5,4 процента по сравнению с 2021 годом и составило 395,07 тысячи человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет исследовательской компании Wealth-X.

Общее состояние мультимиллиардеров сократилось на 5,5 процента, до 45,4 триллиона долларов. По данным компании, снижение количества ультрабогатых людей оказалось максимальным с 2015 года.

В 2022 году наблюдался скачок цен на сырье и резкий рост инфляции. Также этот год охарактеризовался самым агрессивным циклом ужесточения денежно-кредитной политики за последние десятилетия, обострением геополитической напряженности и антикоронавирусными локдаунами в Китае. Из-за роста инфляции во многих странах резко повысили учетные ставки, что привело к повышенной напряженности на рынке капитала. Кроме того, сокращение активности произошло на рынке облигаций.

Снижение количества мультимиллионеров затронуло почти все регионы мира. Исключением стали Латинская Америка и Ближний Восток, где наблюдался рост числа ультрабогатых людей. В Латинской Америке в 2022 году их количество составило 11,65 тысячи человек, увеличившись на 17,5 процента по сравнению с предыдущим годом. На Ближнем Востоке — 21,64 тысячи человек (плюс 15,7 процента). На эту тенденцию повлияли рост цен на нефть, газ и другое сырье.

Wealth-X среди сверхбогатых выделяет три «архетипа» — предприниматели, руководители и наследники состояний. Эти три группы составляют более трех четвертей сверхбогатого населения планеты.

Согласно отчету Bloomberg Billionaires Index от 1 сентября, с января 2023 года десять богатейших предпринимателей планеты стали суммарно богаче на 420,5 миллиарда долларов. Самым успешным бизнесменом остается Илон Маск, состояние которого с начала года выросло на 98,4 миллиарда долларов, составив 235 миллиардов.

При этом ранее аналитики банка Credis Suisse отметили, что общий уровень благосостояния людей во всем мире в 2022 году уменьшился на 2,4 процента и составил 454,4 триллиона долларов, снизившись впервые с кризисного 2008 года. Больше всего обеднели жители самых богатых регионов — Европы и Северной Америки. За год они в общем потеряли 10,9 триллиона долларов.