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15:33, 16 июня 2024Бывший СССР

В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Киев, если не пойдет на условия России

Фото: Alina Smutko / Reuters

В конфликте на Украине наступил поворотный момент: страна может потерять Киев, если не пойдет на условия России. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

«Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент. (...) Теперь он будет расширяться», — высказался Джонсон об украинском конфликте.

Экс-агент ЦРУ считает, что западные станы играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. По его мнению, если сейчас Запад откажется от мирного плана Москвы, то в дальнейшем Украина может потерять контроль не только над Одессой, но и над Киевом.

«Вы знаете предложение президента России Владимира Путина — это новое предложение. Все изменилось. (...) Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение», — заявил эксперт.

14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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      Олег Давыдов
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