Российские военные заявили о возможности контратаки ВСУ под Харьковом

Боец ВС РФ Линь: ВСУ стягивают технику под Харьковом и могут контратаковать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелону обороны на Харьковском направлении, в скором времени украинская армия может контратаковать с помощью этих сил под Харьковом. Об этом РИА Новости заявил оператор БПЛА ВС РФ с позывным Линь.

«По наблюдениям с беспилотника-разведчика мы замечаем передвижение техники на, скажем так, вторых-третьих эшелонах их обороны. И по этим передвижениям можно понять, что они скапливаются ближе к первой. Возможно, в скором времени мы ожидаем их контрнаступления. И мы этого очень ждем. Мы к этому готовы и заряжены уничтожать эту технику, пополнять наш видеоряд применений [барражирующих беспилотников]», — рассказал журналистам российский боец-оператор.

Ранее стало известно, что подразделения «Южной» группировки войск уничтожили немецкий танк Leopard и другую технику ВСУ в зоне СВО. В ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России нанесли поражение 22-й, 54-й механизированным и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ около населенных пунктов Улаклы, Белая Гора, Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Андреевка, Курдюмовка и Курахово Донецкой народной республики (ДНР).