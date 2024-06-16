Кандидат в президенты США отказался называть НАТО оборонительным альянсом

Кеннеди-младший отказался называть НАТО оборонительным альянсом

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший отказался называть Североатлантический альянс оборонительным альянсом. Об этом он написал в соцсети X.

«Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом», — отметил он.

Так политик прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для государств-участниц объединения.

Ранее итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся Соединенные Штаты, страны Евросоюза (ЕС), Швейцария и Турция.

