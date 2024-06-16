Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:34, 16 июня 2024Мир

Кандидат в президенты США отказался называть НАТО оборонительным альянсом

Кеннеди-младший отказался называть НАТО оборонительным альянсом
Роберт Кеннеди

Роберт Кеннеди . Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди–младший отказался называть Североатлантический альянс оборонительным альянсом. Об этом он написал в соцсети X.

«Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом», — отметил он.

Так политик прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что поставки оружия на Украину станут обязательными для государств-участниц объединения.

Ранее итоговый документ саммита в Швейцарии, посвященный украинскому вопросу, поддержали 80 из 91 стран, участвовавших конференции. Так, в частности, в этом списке числятся Соединенные Штаты, страны Евросоюза (ЕС), Швейцария и Турция.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Больше десятка стран отказались поддержать итоговый документ по Украине. Кто в их числе?

      Несколько населенных пунктов российского региона подверглись атаке ВСУ

      ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

      Американский футболист убежал от проститутки из номера отеля

      Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за одну деталь в откровенном образе

      Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

      Россия обогнала США по одному экономическому показателю

      Стали известны подробности о заложниках захваченного ростовского СИЗО

      Призер Олимпиады Колесников посчитал условия для допуска на Игры ненормальными

      На форуме по Украине в Швейцарии призвали обеспечить ядерную безопасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше