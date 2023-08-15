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15:12, 15 августа 2023Экономика

Американцы и европейцы обеднели

UBS: уровень мирового благосостояния упал впервые с кризиса 2008 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Общий уровень благосостояния людей во всем мире в 2022 году снизился впервые с кризисного 2008 года, говорится в отчете аналитиков банка Credis Suisse, недавно поглощенного его конкурентом UBS.

Общее состояние всех жителей Земли в 2022 году сократилось на 2,4 процента и составило 454,4 триллиона долларов. Уровень мирового богатства снизился на 11,3 триллиона долларов из-за инфляции и роста курса доллара ко многим другим мировым валютам. При этом больше всего обеднели жители самых богатых регионов, то есть Европы и Северной Америки — в совокупности они потеряли 10,9 триллиона долларов.

Азиатско-Тихоокеанский регион зафиксировал убытки в размере 2,1 триллиона долларов. Общий уровень богатства по регионам вырос только в Латинской Америке — на 2,4 триллиона долларов. Это произошло на фоне повышения курса местных нацвалют к доллару в среднем на шесть процентов.

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Среди отдельных стран наибольшие потери наблюдаются в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии. Наибольший прирост благосостояния зафиксирован в России, Мексике, Индии и Бразилии. При этом самой богатой страной по уровню среднего благосостояния граждан осталась Швейцария, за ней следуют США, Гонконг, Австралия и Дания — несмотря на то, что показатели в этих странах значительно сократились по сравнению с 2021 годом.

«Рост благосостояния не прекратился в период COVID-19, в 2021 году он стал рекордным. Но инфляция, растущие процентные ставки и обесценивание валют привели к его снижению в 2022 году», — прокомментировали аналитики Энтони Шоррокс и Джеймс Дэвис.

При этом эксперты прогнозируют, что мировое благосостояние снова перейдет к росту в ближайшие годы. Они считают, что к 2027 году показатель вырастет на 38 процентов. Количество миллионеров к этому сроку достигнет 86 миллионов человек (в 2022 году их количество составляет примерно 60 миллионов).

Аналитики ожидали более радикального падения благосостояния населения планеты в 2022 году. В страховой группе Allianz рассчитывали, что оно снизится на 10 процентов в реальном выражении из-за мирового кризиса, который был вызван боевыми действиями на Украине. При этом 2019 и 2021 годы эксперты называли «золотым» и «экстраординарным» временем, когда благосостояние населения мира стабильно росло на 10,4 процента и суммарно увеличилось на 60 триллионов евро.

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    Мария Черкасова
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