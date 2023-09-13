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19:28, 13 сентября 2023Экономика

Греф оценил меры властей по стабилизации рубля

Греф назвал недостаточными меры властей для стабилизации рубля
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал принятые российскими властями меры по стабилизации курса рубля недостаточными. Такое заявление он сделал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в эфире «России 1».

По его словам, и Банк России, и правительство осведомлены о том, что их текущие действия недостаточно эффективны. «И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», — сказал глава Сбербанка.

По оценке Грефа, арбитраж на валютном рынке настолько силен, что повышение ключевой ставки на четыре-пять пунктов не способно изменить ситуацию, и ЦБ принял такое решение прежде всего ради борьбы с инфляцией.

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На вопрос журналиста о том, какие дополнительные меры помогли бы остановить ослабление рубля, Греф не ответил. Он подчеркнул, что это «очень тонкая сфера» — такие вопросы не следует обсуждать публично. При этом глава Сбербанка отметил, что властям лучше воздержаться от «каких-то административных мер, введения или восстановления валютного регулирования», потому что они усложнят работу бизнеса и не принесут нужного результата.

В том же интервью Греф заявил, что сейчас курс рубля к доллару «неоправданно занижен». Согласно результатам детального анализа фундаментальной стоимости рубля, проведенного Сбербанком, доллар должен торговаться по 80-85 рублей.

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    Софья Ермакова
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