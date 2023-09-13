Греф оценил меры властей по стабилизации рубля

Греф назвал недостаточными меры властей для стабилизации рубля

Председатель правления Сбербанка Герман Греф назвал принятые российскими властями меры по стабилизации курса рубля недостаточными. Такое заявление он сделал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в эфире «России 1».

По его словам, и Банк России, и правительство осведомлены о том, что их текущие действия недостаточно эффективны. «И поэтому они ведут активную работу с тем, чтобы разобраться, во-первых, в причинах, и второе, найти механизмы решения этой проблемы», — сказал глава Сбербанка.

По оценке Грефа, арбитраж на валютном рынке настолько силен, что повышение ключевой ставки на четыре-пять пунктов не способно изменить ситуацию, и ЦБ принял такое решение прежде всего ради борьбы с инфляцией.

На вопрос журналиста о том, какие дополнительные меры помогли бы остановить ослабление рубля, Греф не ответил. Он подчеркнул, что это «очень тонкая сфера» — такие вопросы не следует обсуждать публично. При этом глава Сбербанка отметил, что властям лучше воздержаться от «каких-то административных мер, введения или восстановления валютного регулирования», потому что они усложнят работу бизнеса и не принесут нужного результата.

В том же интервью Греф заявил, что сейчас курс рубля к доллару «неоправданно занижен». Согласно результатам детального анализа фундаментальной стоимости рубля, проведенного Сбербанком, доллар должен торговаться по 80-85 рублей.