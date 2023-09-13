Almasry Alyoum назвало веру Зеленского в обещания Запада непростительным грехом

Египетское издание Almasry Alyoum назвало веру президента Украины Владимира Зеленского в обещания Запада непростительным грехом.

По мнению автора статьи, США и Европейскому союзу (ЕС) прекрасно известно, что Россию невозможно поставить на колени, однако они не готовы признать, что страна остается сильной, возможно, сильнее НАТО.

При этом Запад «слишком труслив», чтобы вступить в прямую конфронтацию, поэтому выбрал Украину и действует от ее имени в вооруженном конфликте, говорится в материале. Западные страны не волнуют ее потери, они действуют только в своих интересах и используют Зеленского как марионетку.

Украинский лидер в свою очередь «верит в иллюзию», что его страна вступит в НАТО и Евросоюз, заявил автор материала. Он добавил, что этого не произойдет, поскольку Украина является коррумпированным государством, кроме того, ей отведена специфическая роль.

«Все, что украинцы получают от Запада, — мечты, превратившиеся с затягиванием военного конфликта в страшные кошмары, и военную технику, приносящую смерть и разрушения», — резюмирует издание.

Ранее газета The New York Times писала, что американские чиновники разочаровались в боевой тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечается, что власти США выражают сомнения в правильности действий Украины. Это в свою очередь может привести к тому, что поддержка Киева уменьшится, а контрнаступление окажется под угрозой.

