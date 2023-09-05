В США разочаровались в боевой тактике Украины

NYT: американские чиновники разочаровались в боевой тактике Украины

Американские чиновники разочаровались в боевой тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести большие потери», — говорится в статье NYT.

В материале отмечается, что американские власти выражают сомнения в правильности действий Украины. Это в свою очередь может привести к тому, что поддержка Киева уменьшится, а контрнаступление окажется под угрозой, считают журналисты.

Аналитик Дэвид Льюис в беседе с Business Insider добавил, что Вашингтон скоро может начать призывать Киев к переговорам с Москвой. «Отсутствие прогресса на Украине в течение последних двух месяцев должно послужить тревожным сигналом для западных лидеров. Их сегодняшняя реакция определит геополитический ландшафт на десятилетия вперед», — заключил Льюис.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу оценил ход контрнаступления ВСУ за три месяца. Он отметил, что Украина не достигла своих целей ни на одном из направлений.