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04:23, 13 сентября 2023Бывший СССР

Украине предрекли поставки «истребителей для бедных»

Военный эксперт Прохватилов назвал самолеты Gripen «истребителями для бедных»

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Самолеты-истребители Gripen, которые Швеция планируют передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), на деле являются «истребителями для бедных», заявил эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. В беседе с «Лентой.ру» специалист пояснил, что такое «прозвище» самолеты получили из-за низкой цены и простоты функционала.

«Истребители Gripen называют "истребителями для бедных". Они очень легкие, простые, ничего нового там нет ни в двигателях, ни в системах управлениях огнем, ни в ракетном вооружении. Все эти страны собирают для Украины оружие "с миру по нитке"», — сказал Прохватилов.

Это недорогой истребитель, из-за цены и простоты его и называют «истребителем для бедных»

Владимир Прохватиловэксперт Академии военных наук

Специалист также заметил, что шведское правительство, вероятно, хочет списать старую технику и заменить ее более современной.

«После поставки (истребителей Gripen Украине — прим. «Ленты.ру») Швеция закупит у американцев самолеты F-35 в рамках стратегии военно-стратегического сотрудничества с США», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции захотело передать истребители Gripen Украине и направит соответствующее прошение вооруженным силам своей страны. Уточнялось, что перед Стокгольмом стоит вопрос времени, необходимого для подготовки и обучения украинских пилотов на шведских истребителях.

«Правительство хочет получить информацию [от вооруженных сил] о том, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации», — сообщило шведское радио SR Reports.

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    Кирилл Садовский
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