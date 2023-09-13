Журналист из США Бланкеншип: оружие Запада не помогает Украине в конфликте

Оружие, которое получает Украина от Запада, не влияет на ход конфликта с Россией. С таким мнением выступил журналист из США Брэдли Бланкеншип в статье для Global Times.

Автор материала отметил, что «чудо-оружием» называли и ПТРК Javelin, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и боевые машины пехоты Bradley, и истребители F-16, а также боеприпасы с обедненным ураном. Однако он высмеял их влияние на ход конфликта и подчеркнул, что западная техника не изменила существенно баланс сил.

«Лучше себя показывает не тот, у кого "самые красивые игрушки", а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть», — отметил он.

Бланкеншип добавил, что военные возможности России превосходят силы Украины. Кроме того, западные лидеры все больше задумываются о мирных переговорах, а страны опасаются участвовать в конфликте напрямую.

Ранее в США раскрыли сеть поставок оружия на Украину. Американский оружейный барон Марк Моралес поставил оружие Киеву на сумму более 200 миллионов долларов.