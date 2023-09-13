Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 13 сентября 2023Мир

В США высмеяли «чудо-оружие» Украины

Журналист из США Бланкеншип: оружие Запада не помогает Украине в конфликте

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Оружие, которое получает Украина от Запада, не влияет на ход конфликта с Россией. С таким мнением выступил журналист из США Брэдли Бланкеншип в статье для Global Times.

Автор материала отметил, что «чудо-оружием» называли и ПТРК Javelin, и реактивные системы залпового огня HIMARS, и танки Leopard, и крылатые ракеты Storm Shadow, и боевые машины пехоты Bradley, и истребители F-16, а также боеприпасы с обедненным ураном. Однако он высмеял их влияние на ход конфликта и подчеркнул, что западная техника не изменила существенно баланс сил.

Материалы по теме:
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января 2022
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

«Лучше себя показывает не тот, у кого "самые красивые игрушки", а тот, у кого больше войск, танков и артиллерии и кто способен быстро их развернуть», — отметил он.

Бланкеншип добавил, что военные возможности России превосходят силы Украины. Кроме того, западные лидеры все больше задумываются о мирных переговорах, а страны опасаются участвовать в конфликте напрямую.

Ранее в США раскрыли сеть поставок оружия на Украину. Американский оружейный барон Марк Моралес поставил оружие Киеву на сумму более 200 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США высмеяли «чудо-оружие» Украины

    Экс-премьера Британии обвинили в провале мирных переговоров по Украине

    Шансы на объявление импичмента Байдену оценили

    Стало известно о личном решении Путина послать чиновников встречать Ким Чен Ына

    В США заявили о смелости российских военных

    Крупные британские профсоюзы отказались подписать заявление с осуждением СВО

    Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS

    Основательницу секс-секты досрочно выпустили из тюрьмы

    Политику Байдена на Украине назвали несправедливой интервенцией

    Небензя рассказал о процветании на Украине бизнеса по торговле органами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости