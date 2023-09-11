В США раскрыли сеть поставок оружия на Украину

NYT: оружейный барон Марк Моралес поставил оружие Киеву на сумму $200 млн

Оружейный барон из США Марк Моралес поставил оружие Киеву на сумму более чем 200 миллионов долларов, став одним из крупнейших негосударственных поставщиков оружия на Украину. Информацию о сети поставок и связях Моралеса с коррумпированными украинскими чиновниками раскрыла газета The New Tork Times.

Сообщается, что Моралес построил целый бизнес на поставках вооружений Киеву. Его компания Global Ordnance заключила контракт на сумму более чем один миллиард долларов с Пентагоном на производство боеприпасов. Также он отдельно заключил сделку напрямую с украинской стороной, поставив оружия на сумму 200 миллионов долларов.

Свои успехи в объемах поставок газета объясняет связями Моралеса с украинским руководством. Одним из ключевых советников оружейного барона называется сержант Владимир Кофман — американец украинского происхождения, служивший в Национальной гвардии Украины, а ныне главный сержант украинской территориальной обороны. Также Моралес взял себе на службу советника экс-министра обороны Украины Дениса Ванаша.

Авторы отмечают, что из-за подобных связей бизнесмен имеет несправедливое преимущество по отношению к другим производителям вооружений.

Ранее в США предрекли сложности с выделением помощи для Украины. Как отмечает The Washington Post, США с каждым разом будет все труднее добиваться от американских законодателей выделения денег из бюджета на предоставление помощи Киеву из-за позиции республиканцев в Конгрессе.