Россиянин сообщил о похищении друга тремя мужчинами в военной форме

Полиция ищет мужчину, похищенного неизвестными в военной форме под Херсоном

Под Херсоном полиция занимается поиском мужчины, которого у здания военно-гражданской администрации похитили неизвестные в военной форме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В правоохранительные органы обратился друг похищенного.

По информации Telegram-канала, все произошло в деревне Чаплынка. К 25-летним Евгению и Арсену подъехал белый Renault Logan без номеров, из которого выскочили трое мужчин — все они были одеты в военную форму без опознавательных знаков, балаклаву и вооружены автоматами. Неизвестные схватили Арсена, посадили в автомобиль и скрылись с места преступления.

Ранее ревнивый житель Екатеринбурга похитил супругу из ее офиса и получил восемь лет колонии.

