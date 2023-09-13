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19:52, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин сообщил о похищении друга тремя мужчинами в военной форме

Полиция ищет мужчину, похищенного неизвестными в военной форме под Херсоном

Фото: Евгений Малолетка / AP

Под Херсоном полиция занимается поиском мужчины, которого у здания военно-гражданской администрации похитили неизвестные в военной форме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В правоохранительные органы обратился друг похищенного.

По информации Telegram-канала, все произошло в деревне Чаплынка. К 25-летним Евгению и Арсену подъехал белый Renault Logan без номеров, из которого выскочили трое мужчин — все они были одеты в военную форму без опознавательных знаков, балаклаву и вооружены автоматами. Неизвестные схватили Арсена, посадили в автомобиль и скрылись с места преступления.

Ранее ревнивый житель Екатеринбурга похитил супругу из ее офиса и получил восемь лет колонии.

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    Олеся Мицкевич
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