Ревнивый россиянин похитил супругу из ее офиса и получил срок

В Екатеринбурге россиянину дали восемь лет за похищение жены на почве ревности

В Екатеринбурге к восьми годам строгого режима приговорили 40-летнего россиянина за похищение супруги с применением насилия и оружия. Об этом в среду, 13 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Как установил суд, 22 июля 2021 года на почве ревности мужчина пришел в офис к супруге в Верх-Исетском районе города и, применяя физическую силу и оружие, насильно усадил ее в свой автомобиль. Как пояснил «Ленте.ру» глава пресс-службы регионального МВД России Валерий Горелых, тревогу забили родственники пропавшей женщины. Полицейские установили, что похищенная находится в доме мужа в одном из коттеджных поселков Октябрьского района города.

Женщину освободили, а подозреваемого в похищении задержали. При осмотре его автомобиля, полиция изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами.

Несмотря на то что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательную базу.

