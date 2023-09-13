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18:17, 13 сентября 2023Среда обитания

Под Москвой нашли зловонное «Барби-озеро»

В подмосковной Балашихе нашли окрашенное в розовый зловонное озеро

Фото: Unsplash

В подмосковной Балашихе нашли зловонное «Барби-озеро» — оно окрасилось в розовый цвет и обрело неприятный запах из-за сброшенных отходов. Фото водоема опубликовало сообщество «Русавкино-Романово» во «ВКонтакте».

Озеро находится в лесу деревни Новая, за местным кладбищем. По словам жителей, причиной загрязнения водоема могла стать несанкционированная свалка. Россияне отметили, что водоем стал «красивым, как в Крыму», но жить рядом с ним стало тяжело.

В официальном аккаунте мэрии Балашихи ответили на публикацию в соцсети и попросили жителей не убирать мусор самостоятельно, так как он является вещественным доказательством по уголовному делу. В администрации пообещали убрать отходы после следственной проверки.

Позже замглавы администрации Алексей Ковалев сообщил NEWS.ru, что местность рядом с розовым озером принадлежит застройщику.

«Водоем около Новского кладбища — там свалки нет, там застройщик у нас. От жителей информации не поступало, я от вас услышал сейчас. Давайте я отправлю с проверкой управление экологии. Может, напрямую в управление экологии информация поступала», — заявил он и пообещал оперативно решить проблему.

Ранее в московском районе Чертаново из трубы мусоросжигательного завода пошел розовый дым. По данным СМИ, подобный окрас дыма сигнализирует о сжигании отходов, содержащих кадмий и бром — например, батареек и электроники.

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    Нина Ташевская
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