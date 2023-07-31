В Москве из трубы завода пошел розовый дым

В московском Чертанове из трубы мусоросжигательного завода пошел розовый дым

В Москве в районе Чертаново из трубы мусоросжигательного завода пошел розовый дым. Об этом сообщает Telegram-канал «Чертаново».

По данным журнала «Москвич MAG», речь идет о заводе № 3 «Экотехпром». О произошедшем со ссылкой на очевидцев также рассказал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным журналистов, подобный окрас дыма сигнализирует о сжигании отходов, содержащих кадмий и бром — например, батареек и электроники. В 2017 году розовый дым шел из трубы мусоросжигательного завода №4 в промзоне «Руднево». Тогда предельная концентрация сероводорода в Косино-Ухтомском районе была превышена в 1,2-5,5 раза. В Капотне максимальное превышение составило 2,9-51,4 раза.